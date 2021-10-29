Вторая лига. Диназ крупно обыграл Рубикон

В пятницу в рамках 16-го тура Второй лиги состоялся один матч в группе А.
Вышгородский «Диназ» крупно обыграл киевский «Рубикон».
Вторая лига. 16-й тур
Группа А
«Диназ» – «Рубикон» – 4:1
Голы: Чепурненко пенальти (12), Ичанский (41), Чепурненко (47), Бафталовский (63) – Могиль (23)
Источник — Sport.ua
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