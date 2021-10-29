В пятницу, 29 октября, состоится матч 16-го тура Второй лиги Украины А, в котором «Диназ» примет «Рубикон». Начало в 14:00 по Киеву.
Источник — Sport.ua
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В пятницу, 29 октября, состоится матч 16-го тура Второй лиги Украины А, в котором «Диназ» примет «Рубикон». Начало в 14:00 по Киеву.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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