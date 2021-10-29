Манчестер Юнайтед обратил внимание на Роджерса

«Красные дьяволы» хотят переманить наставника «Лестера»

  • 29.10.2021 14:47
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Манчестер Юнайтед обратил внимание на Роджерса
© Getty Images/Global Images Ukraine. Брендан Роджерс

«Манчестер Юнайтед» продолжает поиски нового главного тренера на случай отставки Уле Гуннара Сульшера. Руководству «Юнайтед» нравится кандидатура Брендана Роджерса.

Именно тренер «Лестера» будет первым в шорт-листе клуба, если Сульшер не выведет команду из кризиса и будет отправлен в отставку. Ранее Роджерс отказал «Ньюкаслу».

До этого приоритетным вариантом для «Манчестер Юнайтед» был Антонио Конте. Но от его кандидатуры отказались из-за слишком высоких запросов по зарплате.

Источник — ESPN

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