Манчестер Юнайтед обратил внимание на Роджерса

«Манчестер Юнайтед» продолжает поиски нового главного тренера на случай отставки Уле Гуннара Сульшера. Руководству «Юнайтед» нравится кандидатура Брендана Роджерса.
Именно тренер «Лестера» будет первым в шорт-листе клуба, если Сульшер не выведет команду из кризиса и будет отправлен в отставку. Ранее Роджерс отказал «Ньюкаслу».
До этого приоритетным вариантом для «Манчестер Юнайтед» был Антонио Конте. Но от его кандидатуры отказались из-за слишком высоких запросов по зарплате.
Источник — ESPN
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