Манчестер Юнайтед обратил внимание на Роджерса

«Манчестер Юнайтед» продолжает поиски нового главного тренера на случай отставки Уле Гуннара Сульшера. Руководству «Юнайтед» нравится кандидатура Брендана Роджерса.

Именно тренер «Лестера» будет первым в шорт-листе клуба, если Сульшер не выведет команду из кризиса и будет отправлен в отставку. Ранее Роджерс отказал «Ньюкаслу».

До этого приоритетным вариантом для «Манчестер Юнайтед» был Антонио Конте. Но от его кандидатуры отказались из-за слишком высоких запросов по зарплате.