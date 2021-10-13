Тренер Лестера отказался возглавить Ньюкасл

«Ньюкасл» продолжает поиски нового главного тренера после смены владельца. Нынешний наставник, Стив Брюс, вскоре будет отправлен в отставку.
Руководство «Сорок» обратило свое внимание на наставника «Лестера» Брендана Роджерса. Однако он отказался возглавлять «Ньюкасл» и намерен продолжать работу с «Лестером».
Ранее сообщалось о том, что «Ньюкасл» может возглавить Люсьен Фавр. Роджерс работает с «Лестером» с февраля 2019 года.
Источник — Twitter
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