Тренер Лестера отказался возглавить Ньюкасл

Брендан Роджерс не желает менять клуб

  • 13.10.2021 22:51
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Тренер Лестера отказался возглавить Ньюкасл
© Getty Images/Global Images Ukraine. Брендан Роджерс

«Ньюкасл» продолжает поиски нового главного тренера после смены владельца. Нынешний наставник, Стив Брюс, вскоре будет отправлен в отставку.

Руководство «Сорок» обратило свое внимание на наставника «Лестера» Брендана Роджерса. Однако он отказался возглавлять «Ньюкасл» и намерен продолжать работу с «Лестером».

Ранее сообщалось о том, что «Ньюкасл» может возглавить Люсьен Фавр. Роджерс работает с «Лестером» с февраля 2019 года.

Источник — Twitter

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