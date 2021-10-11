Экс-тренер Боруссии Дортмунд может возглавить Ньюкасл

«Сороки» планируют пригласить Люсьена Фавра

  • 11.10.2021 22:30
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Экс-тренер Боруссии Дортмунд может возглавить Ньюкасл
© Getty Images/Global Images Ukraine. Люсьен Фавр

После смены владельца «Ньюкасл» начал поиски нового главного тренера. Нынешний наставник команды, Стив Брюс, может быть уволен уже на этой неделе.

Заменить его может Люсьен Фавр. Его предыдущим местом работы была «Боруссия» Дортмунд, откуда Фавра уволили в декабре прошлого года. После этого швейцарский специалист отклонил предложения «Кристал Пэлас» и московского «Локомотива».

«Ньюкасл» пытался пригласить в команду Антонио Конте, но итальянец возглавить «Сорок» отказался.

Источник — Daily Mail

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