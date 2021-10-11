Экс-тренер Боруссии Дортмунд может возглавить Ньюкасл

После смены владельца «Ньюкасл» начал поиски нового главного тренера. Нынешний наставник команды, Стив Брюс, может быть уволен уже на этой неделе.

Заменить его может Люсьен Фавр. Его предыдущим местом работы была «Боруссия» Дортмунд, откуда Фавра уволили в декабре прошлого года. После этого швейцарский специалист отклонил предложения «Кристал Пэлас» и московского «Локомотива».

«Ньюкасл» пытался пригласить в команду Антонио Конте, но итальянец возглавить «Сорок» отказался.