Путь для Фонсеки открыт. Конте отказался возглавить Ньюкасл

Чемпион Италии минувшего сезона Антонио Конте, добывший этот титул вместе с «Интером», а затем покинувший клуб, ответил отказом на предложение новых собственников «Ньюкасла» возглавить этот клуб в случае увольнения Стива Брюса.

Конте дал понять, что готов вернуться к работе только в проекте, с которым сможет претендовать на победы в топ-турнирах, в то время, как нынешние «сороки» являются аутсайдером АПЛ.

В связи с этим, главным фаворитом на должность главного тренера «Ньюкасла» в случае отставки Брюса, в прессе называется бывший коуч «Шахтера» Паулу Фонсека, который ныне сидит без работы после ухода из «Ромы».

Согласно последней информации, переговоры между Фонсекой и представителями «Ньюкасла» находятся на продвинутой стадии.