Путь для Фонсеки открыт. Конте отказался возглавить Ньюкасл

Экс-тренер «Шахтера» ныне называется претендентом № 1 на пост главного тренера «сорок»

  • 10.10.2021 10:26
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Путь для Фонсеки открыт. Конте отказался возглавить Ньюкасл
© Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Конте

Чемпион Италии минувшего сезона Антонио Конте, добывший этот титул вместе с «Интером», а затем покинувший клуб, ответил отказом на предложение новых собственников «Ньюкасла» возглавить этот клуб в случае увольнения Стива Брюса.

Конте дал понять, что готов вернуться к работе только в проекте, с которым сможет претендовать на победы в топ-турнирах, в то время, как нынешние «сороки» являются аутсайдером АПЛ.

В связи с этим, главным фаворитом на должность главного тренера «Ньюкасла» в случае отставки Брюса, в прессе называется бывший коуч «Шахтера» Паулу Фонсека, который ныне сидит без работы после ухода из «Ромы».

Согласно последней информации, переговоры между Фонсекой и представителями «Ньюкасла» находятся на продвинутой стадии.

Источник — The Sun

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