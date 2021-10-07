Паулу Фонсека может возглавить клуб АПЛ. Это не Тоттенхэм

Бывший главный тренер «Шахтера» и «Ромы» Паулу Фонсека в ближайшее время может вернуться к активной работе.

Интерес к сотрудничеству с португальцем проявляет «Ньюкасл», владельцы которого недовольны работой Стива Брюса, под руководством которого «сороки» неудачно стартовали в сезоне.

В случае принятия решения об увольнении Брюса именно Фонсека является фаворитом на то, чтобы стать новым коучем «Ньюкасла».

После семи туров в АПЛ «сороки» набрали только три очка, и занимают предпоследнее, 19-тое, место в турнирной таблице.

Напомним, летом слухи активно сватали Фонсеку в «Тоттенхэм». Португалец даже вел переговоры со «шпорами», а не так давно рассказал, почему сделка не состоялась.