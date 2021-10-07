Паулу Фонсека может возглавить клуб АПЛ. Это не Тоттенхэм

Летом португальца активно сватали в стан «шпор», но сделка не состоялась

  • 07.10.2021 17:48
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Паулу Фонсека может возглавить клуб АПЛ. Это не Тоттенхэм
© Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Бывший главный тренер «Шахтера» и «Ромы» Паулу Фонсека в ближайшее время может вернуться к активной работе.

Интерес к сотрудничеству с португальцем проявляет «Ньюкасл», владельцы которого недовольны работой Стива Брюса, под руководством которого «сороки» неудачно стартовали в сезоне.

В случае принятия решения об увольнении Брюса именно Фонсека является фаворитом на то, чтобы стать новым коучем «Ньюкасла».

После семи туров в АПЛ «сороки» набрали только три очка, и занимают предпоследнее, 19-тое, место в турнирной таблице.

Напомним, летом слухи активно сватали Фонсеку в «Тоттенхэм». Португалец даже вел переговоры со «шпорами», а не так давно рассказал, почему сделка не состоялась.

Источник — HITC

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