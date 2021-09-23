«Соглашение было достигнуто, но…» Фонсека – о срыве перехода в Тоттенхэм

Бывший главный тренер «Ромы» и «Шахтера» Паулу Фонсека рассказал, что летом был очень близок к тому, чтобы возглавить «Тоттенхэм», но договор так и не был заключен из-за позиции нового технического директора лондонского клуба.

«Соглашение было достигнуто. Мы планировали предсезонку, и «Тоттенхэм» подыскивал тренера по нападению. Об этом не было объявлено, но мой штаб изучал потенциальных новичков. Но все изменилось, когда пришел новый спортивный директор (Фабио Паратичи – прим. ред.), я не согласился с некоторыми его идеями, после чего он предпочел другого тренера».

«У меня есть некоторые принципы. Я хотел быть тренером великих команд, но мне нужен правильный проект и клуб, в котором люди верят в мои идеи, мой стиль игры, а со спортивным директором «Тоттенхэма» этого не произошло».

«Президент «Тоттенхэма» и технический директор Стив Хитчен просили меня создать команду, способную играть в привлекательный и атакующий футбол, и я был к этому готов. Я не могу действовать по-другому. У всех моих команд будут эти намерения. В «Роме» или «Шахтере» в Лиге чемпионов с сильнейшими соперниками я не отправляю свои команды защищаться возле своей штрафной», - рассказал Фонсека.

Не так давно Фонсеку сватали в московский «Спартак», но позднее стало известно, что переговоров между сторонами не было.