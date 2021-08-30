Источник: Фонсека не ведет переговоров с московским Спартаком

Португальский специалист Паулу Фонсека не ведет переговоров с московским «Спартаком», информирует Record.pt.

Никаких конкретных предложений 48-летнему португальцу от боссов красно-белых не поступало.

Однако «Спартак» уже некоторое время следит за Паулу Фонсекой, бывшим тренером «Шахтера». Между сторонами были контакты еще в марте 2021 года, когда португалец работал в итальянской «Роме».

Ранее российская пресса сообщила, что московский «Спартак» собирается вести переговоры с Пауло Фонсекой о возможной замене Руя Витории на посту наставника команды.