Источник: Фонсека не ведет переговоров с московским Спартаком

Португальский специалист Паулу Фонсека не ведет переговоров с московским «Спартаком», информирует Record.pt.
Никаких конкретных предложений 48-летнему португальцу от боссов красно-белых не поступало.
Однако «Спартак» уже некоторое время следит за Паулу Фонсекой, бывшим тренером «Шахтера». Между сторонами были контакты еще в марте 2021 года, когда португалец работал в итальянской «Роме».
Ранее российская пресса сообщила, что московский «Спартак» собирается вести переговоры с Пауло Фонсекой о возможной замене Руя Витории на посту наставника команды.
Источник — record.pt
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.