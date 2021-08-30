Источник: Фонсека не ведет переговоров с московским Спартаком

Никаких конкретных предложений португальцу от боссов красно-белых не поступало

  • 30.08.2021 23:40
  • 167 просмотров
  • 1 комментарий
Источник: Фонсека не ведет переговоров с московским Спартаком
© ФК Шахтер. Паулу Фонсека

Португальский специалист Паулу Фонсека не ведет переговоров с московским «Спартаком», информирует Record.pt.

Никаких конкретных предложений 48-летнему португальцу от боссов красно-белых не поступало.

Однако «Спартак» уже некоторое время следит за Паулу Фонсекой, бывшим тренером «Шахтера». Между сторонами были контакты еще в марте 2021 года, когда португалец работал в итальянской «Роме».

Ранее российская пресса сообщила, что московский «Спартак» собирается вести переговоры с Пауло Фонсекой о возможной замене Руя Витории на посту наставника команды.

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Источник — record.pt

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Олег Судак
    online
    Олег Судак, 31.08.2021 01:09
    0
    Фонсека: я з терористами переговорів не веду !
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