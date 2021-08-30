Экс-тренер Шахтера может возглавить московский Спартак

Паулу Фонсека может продолжить карьеру в России

  • 30.08.2021 21:26
  • 2397 просмотров
  • 1 комментарий
Экс-тренер Шахтера может возглавить московский Спартак
© Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Экс-наставник донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека может возглавить московский «Спартак». Об этом сообщает metaratings.ru.

Сейчас «Спартак» возглавляет другой португалец, Руй Витория, однако он близок к отставке из-за неудовлетворительных результатов команды.

Предыдущим местом работы Фонсеки была «Рома», которую он возглавлял в 2019-2021 годах. В августе была информация о том, что Фонсека рассматривался на пост главного тренера сборной Украины.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Metaratings.ru

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    zelia73
    zelia73, 30.08.2021 21:38
    -1
    пусть тренерует мясо
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности