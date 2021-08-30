Экс-тренер Шахтера может возглавить московский Спартак

Экс-наставник донецкого «Шахтера» Паулу Фонсека может возглавить московский «Спартак». Об этом сообщает metaratings.ru.

Сейчас «Спартак» возглавляет другой португалец, Руй Витория, однако он близок к отставке из-за неудовлетворительных результатов команды.

Предыдущим местом работы Фонсеки была «Рома», которую он возглавлял в 2019-2021 годах. В августе была информация о том, что Фонсека рассматривался на пост главного тренера сборной Украины.