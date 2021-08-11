Кандидатуру Фонсеки предлагали УАФ на пост главного тренера сборной Украины

Агент Марко Абреру, представляющий интересы португальского специалиста Паулу Фонсеки, выходил на связь с представителями УАФ, предлагая своего клиента на пост главного тренера сборной Украины.



Абреру объяснил, что работа с национальной сборной могла бы положительно повлиять на имидж Паулу Фонсеки и его резюме. Кроме того, не против возвращения в Украину и семья Паулу, поскольку его супруга родом из Донецка.



На данный момент Фонсека находится в поисках новой команды. В конце июня он попрощался с итальянской «Ромой».



Ранее сообщалось, что УАФ отказала агентам Юргена Клинсмана и Джанни де Бьязи.