Кандидатуру Фонсеки предлагали УАФ на пост главного тренера сборной Украины

Агент Марко Абреру, представляющий интересы португальского специалиста Паулу Фонсеки, выходил на связь с представителями УАФ, предлагая своего клиента на пост главного тренера сборной Украины.
Абреру объяснил, что работа с национальной сборной могла бы положительно повлиять на имидж Паулу Фонсеки и его резюме. Кроме того, не против возвращения в Украину и семья Паулу, поскольку его супруга родом из Донецка.
На данный момент Фонсека находится в поисках новой команды. В конце июня он попрощался с итальянской «Ромой».
Ранее сообщалось, что УАФ отказала агентам Юргена Клинсмана и Джанни де Бьязи.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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