Кандидатуру Фонсеки предлагали УАФ на пост главного тренера сборной Украины

Агент Марко Абреру обращался в Украинскую ассоциацию футбола с таким предложением

  • 11.08.2021 14:56
  • 1882 просмотра
  • 8 комментариев
Кандидатуру Фонсеки предлагали УАФ на пост главного тренера сборной Украины
© Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

Агент Марко Абреру, представляющий интересы португальского специалиста Паулу Фонсеки, выходил на связь с представителями УАФ, предлагая своего клиента на пост главного тренера сборной Украины.
 
Абреру объяснил, что работа с национальной сборной могла бы положительно повлиять на имидж Паулу Фонсеки и его резюме. Кроме того, не против возвращения в Украину и семья Паулу, поскольку его супруга родом из Донецка.
 
На данный момент Фонсека находится в поисках новой команды. В конце июня он попрощался с итальянской «Ромой».
 
Ранее сообщалось, что УАФ отказала агентам Юргена Клинсмана и Джанни де Бьязи.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    potemkin78
    online
      potemkin78, 11.08.2021 15:55
    +1
    ALKOSruLKA, 11.08.2021 15:33
    вже в Ромі показав себе, а там склад не гірше збірної...
    я не писал какой он по качеству, я написал про то что нам нужен тренер у которого совсем не будет понятия про то кто и что есть в нашем футболе и на него не будет никакого влияния из вне
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    D.Lanskoy
      D.Lanskoy, 11.08.2021 15:38
    -1
    ну, если УАФ хотели урезать зарплату Шеве, и без того она была не ахти какая грандиозная, то западные спецы вряд ли пойдут на зарплату ниже чем была у Шевы. Поэтому считаю разговоры об иностранных тренерах не более чем пустыми слухами.
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    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 11.08.2021 15:33
    +2
    potemkin78, 11.08.2021 15:09
    у него есть один большой минус - он был внутри нашего футбола и очень завязан на одного из грандов, а это не есть гуд. если и брать тренера то такого который не замазан в нашей кухне
    вже в Ромі показав себе, а там склад не гірше збірної...
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    dadaali177188
    online
      dadaali177188, 11.08.2021 15:32
    +2
    Не являюсь поклонником Фонсеки, но лучше уж он , чем лёсик . А всё идёт к тому что лёсика нам задвинут, скажут типо кризис менеджер на короткий срок, пока с Ребровым не порешают
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    bassofon
    online
      bassofon, 11.08.2021 15:27
    +4
    potemkin78, 11.08.2021 15:09
    у него есть один большой минус - он был внутри нашего футбола и очень завязан на одного из грандов, а это не есть гуд. если и брать тренера то такого который не замазан в нашей кухне
    В таком случаи и Ребров замазан не меньше, а то и больше. Фонсека тоже неплохой вариант для сборной, интересно было бы глянуть что получится.
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    potemkin78
    online
      potemkin78, 11.08.2021 15:09
    -3
    у него есть один большой минус - он был внутри нашего футбола и очень завязан на одного из грандов, а это не есть гуд. если и брать тренера то такого который не замазан в нашей кухне
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    dd dent
    online
      dd dent, 11.08.2021 15:02
    +13
    Круто конечно, но …
    Спасибо, не надо.
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    rus
    online
      rus, 11.08.2021 14:58
    +13
    Да ну нах....
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