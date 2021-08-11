УАФ отказала двум тренерам из Европы, которые хотели возглавить сборную

Представители Юргена Клинсмана и Джанни де Бьязи предлагали УАФ своих клиентов на пост главного тренера сборной Украины. Об этом сообщает известный журналист Игорь Бурбас.



«Представители Клинсмана и Де Бьязи выходили на УАФ и предлагали рассмотреть их на должность тренера сборной. Им сразу же отказывали, даже не вступая в переговорный процесс. В национальной команды однозначно будет отечественный специалист», – сообщил журналист в твиттере.



Отметим, что на данный момент основным претендентом на пост тренера сборной Украины является Сергей Ребров. Но есть и резервные варианты.

Юрген Клинсман на данный момент в творческом отпуске, последним местом работы была «Герта». На уровне сборных он руководил командами Германии и США.



Де Бьязи сейчас возглавляет сборною Азербайджана, с 2011 по 2017-й работал во главе национальной команды Албании.