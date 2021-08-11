УАФ отказала двум тренерам из Европы, которые хотели возглавить сборную

Представители Юргена Клинсмана и Джанни де Бьязи предлагали кандидатуры своих клиентов

  • 11.08.2021 14:21
  • 1182 просмотра
  • 1 комментарий
УАФ отказала двум тренерам из Европы, которые хотели возглавить сборную
© Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клинсман

Представители Юргена Клинсмана и Джанни де Бьязи предлагали УАФ своих клиентов на пост главного тренера сборной Украины. Об этом сообщает известный журналист Игорь Бурбас.
 
«Представители Клинсмана и Де Бьязи выходили на УАФ и предлагали рассмотреть их на должность тренера сборной. Им сразу же отказывали, даже не вступая в переговорный процесс. В национальной команды однозначно будет отечественный специалист», – сообщил журналист в твиттере.
 
Отметим, что на данный момент основным претендентом на пост тренера сборной Украины является Сергей Ребров. Но есть и резервные варианты.

Юрген Клинсман на данный момент в творческом отпуске, последним местом работы была «Герта». На уровне сборных он руководил командами Германии и США.
 
Де Бьязи сейчас возглавляет сборною Азербайджана, с 2011 по 2017-й работал во главе национальной команды Албании.

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Источник — Twitter

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    potemkin78
    online
      potemkin78, 11.08.2021 14:34
    0
    Клинсман? да ну на, у Бьязи хоть немного со сборной Албании получилось. так что всё правильно сделали
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