Олег ПРОТАСОВ: «Верили, что с Ребровым все пройдет гладко. Нужен тренер»

Подписание контракта пока откладывается

  • 09.08.2021 23:47
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Олег ПРОТАСОВ: «Верили, что с Ребровым все пройдет гладко. Нужен тренер»
© uaf.ua

Вице-президент УАФ Олег Протасов подтвердил, что Сергей Ребров является основным претендентом на пост тренера сборной Украины, однако будут и резервные варианты.

«Можно сказать, что в последний момент кое-какие обстоятельства изменились. Верили, что все пройдет гладко, но есть юридические вопросы контракта Реброва с его командой, и это оттягивает подписание. Ребров - прерогативная фигура на пост тренера сборной, но УАФ должна быть готова к любой ситуации. И будем рассматривать других кандидатов тоже».

«Верим, что в четверг все будет хорошо. И нам нужно быть готовым, потому что на носу матчи с Казахстаном и Францией. И нам нужно быть с тренером. Постараемся все сделать для этого», - сказал Протасов.

Резервным вариантом теперь называют Александра Петракова.

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Источник — Футбол 1/2/3

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