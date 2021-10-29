Леся Цуренко – Ребекка Петерсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала на турнире в Румынии

  • 29.10.2021 12:33
  • 317 просмотров
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Леся Цуренко – Ребекка Петерсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

В среду украинская теннисистка Леся Цуренко (№127 WTA) продолжит борьбу в основной сетке на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.
     
В 1/4 финала соперницей украинки, которая стартовала в квалификации, станет Ребекка Петерсон из Швеции (№99 WTA). Встреча пройдет вторым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала встречи – не ранее 14:00 по Киеву.
 
Ранее теннисистки играли трижды, на счету шведки две победы.
 
В следующем раунде победительница сразится против Ангелины Калининой (№59 WTA) или Анетт Контавейт (№14 WTA).

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Источник — Sport.ua

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