Леся Цуренко – Ребекка Петерсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду украинская теннисистка Леся Цуренко (№127 WTA) продолжит борьбу в основной сетке на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.



В 1/4 финала соперницей украинки, которая стартовала в квалификации, станет Ребекка Петерсон из Швеции (№99 WTA). Встреча пройдет вторым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала встречи – не ранее 14:00 по Киеву.



Ранее теннисистки играли трижды, на счету шведки две победы.



В следующем раунде победительница сразится против Ангелины Калининой (№59 WTA) или Анетт Контавейт (№14 WTA).

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