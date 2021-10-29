Леся Цуренко – Ребекка Петерсон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду украинская теннисистка Леся Цуренко (№127 WTA) продолжит борьбу в основной сетке на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.
В 1/4 финала соперницей украинки, которая стартовала в квалификации, станет Ребекка Петерсон из Швеции (№99 WTA). Встреча пройдет вторым запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала встречи – не ранее 14:00 по Киеву.
Ранее теннисистки играли трижды, на счету шведки две победы.
В следующем раунде победительница сразится против Ангелины Калининой (№59 WTA) или Анетт Контавейт (№14 WTA).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.