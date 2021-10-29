ВИДЕО. Представлен новый тренер Барселоны

Испанский наставник Серхи Бархуан назначен исполняющим обязанности главного тренера «Барселоны». До этого 49-летний специалист был тренером «Барселоны Б».
Президент каталонского клуба Жоан Лапорта представил Бархуана игрокам в раздевалке. Под руководством Серхи «Барселона» провела тренировку.
Бархуан будет работать до тех пор, пока клуб не договорится с новым наставником. Ожидается, что им станет легенда клуба Хави, который сейчас работает в Катаре.
Напомним, что руководство «Барселоны» уволило Рональда Кумана с должности главного тренера команды после гостевого поражения от «Райо Вальекано» (0:1) в 11-м туре чемпионата Испании.
Handshakes & hard work— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 29, 2021
👀 #BarçaAlaves pic.twitter.com/w8jDkm7oJ1
Источник — Sport.ua
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