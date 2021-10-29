ВИДЕО. Представлен новый тренер Барселоны

Серхи Бархуан принял команду после отставки Кумана

  • 29.10.2021 08:49
  • 2761 просмотр
  • 2 комментария
ВИДЕО. Представлен новый тренер Барселоны
© ФК Барселона

Испанский наставник Серхи Бархуан назначен исполняющим обязанности главного тренера «Барселоны». До этого 49-летний специалист был тренером «Барселоны Б».

Президент каталонского клуба Жоан Лапорта представил Бархуана игрокам в раздевалке. Под руководством Серхи «Барселона» провела тренировку.

Бархуан будет работать до тех пор, пока клуб не договорится с новым наставником. Ожидается, что им станет легенда клуба Хави, который сейчас работает в Катаре.

Напомним, что руководство «Барселоны» уволило Рональда Кумана с должности главного тренера команды после гостевого поражения от «Райо Вальекано» (0:1) в 11-м туре чемпионата Испании.

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Вячеслав Круссер
    Вячеслав Круссер, 29.10.2021 09:03
    0
    А где же Хави?
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    nivava
    nivava, 29.10.2021 08:52 (изменен)
    -2
    Ну все, Динамо тепер точно переможе...
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