Пике поблагодарил Кумана за работу и попрощался

Защитник «Барселоны» Жерар Пике обратился к Рональда Кумана после его увольнения с поста главного тренера.

Напомним, что нидерландский специалист был отправлен в отставку после поражения от «Райо Вальекано».

«Было очень приятно быть к вашим услугам, Рональд Куман. Желаю вам удачи в будущем. Крепко обнимаю, мистер», — написал Пике в Twitter.

Ранее сообщалось, что «Барселону» вскоре возглавит Хави.