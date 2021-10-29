Пике поблагодарил Кумана за работу и попрощался

Защитник «Барселоны» Жерар Пике обратился к Рональда Кумана после его увольнения с поста главного тренера.
Напомним, что нидерландский специалист был отправлен в отставку после поражения от «Райо Вальекано».
«Было очень приятно быть к вашим услугам, Рональд Куман. Желаю вам удачи в будущем. Крепко обнимаю, мистер», — написал Пике в Twitter.
Ранее сообщалось, что «Барселону» вскоре возглавит Хави.
Источник — Twitter
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