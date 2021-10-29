Пике поблагодарил Кумана за работу и попрощался

Опытный защитник обратился к бывшему тренеру

  • 29.10.2021 07:00
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Пике поблагодарил Кумана за работу и попрощался
© Getty Images/Global Images Ukraine. Жерар Пике

Защитник «Барселоны» Жерар Пике обратился к Рональда Кумана после его увольнения с поста главного тренера.

Напомним, что нидерландский специалист был отправлен в отставку после поражения от «Райо Вальекано».

«Было очень приятно быть к вашим услугам, Рональд Куман. Желаю вам удачи в будущем. Крепко обнимаю, мистер», — написал Пике в Twitter.

Ранее сообщалось, что «Барселону» вскоре возглавит Хави.

Источник — Twitter

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