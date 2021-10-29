Виктор ЛЕОНЕНКО: «Жду Динамо и Шахтер в финале Кубка Украины»

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о матче 1/8 финала Кубка Украины «Мариуполь» - «Динамо», в котором столичный клуб победил со счетом 2:1.

«В матче «Мариуполь» - «Динамо» можно разбирать только первый тайм. Я согласен с Луческу, который тоже был недоволен вторым таймом. В первом тайме динамовцы сделали всю игру. Я рад за Вербича, и не только потому что он забил. Честно говоря, не понимаю, почему он не играет в составе. «Динамо» реально сделало все в первом тайме. «Мариуполь», слава Богу, во втором тайме проснулся и выглядел получше, еще и забил гол. Фаворит дает играть не каждой команде.

Во втором тайме динамовцы успокоились, сделали результат и бросили играть, а молодые игроки «Мариуполя», наоборот, начали. Естественно, что Луческу бережет своих футболистов, тем более что нагрузка сейчас реально серьезная. Думаю, что «Шахтер» и «Динамо» встретятся в финале Кубка Украины. Правда, и одни, и другие пока играют по тайму. Причем кто-то играет первый, а кто-то - второй», - сказал Леоненко.