Виктор ЛЕОНЕНКО: «Жду Динамо и Шахтер в финале Кубка Украины»

Специалист высказался о матче киевлян в Кубке Украины

  • 29.10.2021 02:40
  • 156 просмотров
  • 2 комментария
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Жду Динамо и Шахтер в финале Кубка Украины»
© ФК Динамо Киев

Бывший форвард сборной Украины Виктор Леоненко поделился мнением о матче 1/8 финала Кубка Украины «Мариуполь» - «Динамо», в котором столичный клуб победил со счетом 2:1.

«В матче «Мариуполь» - «Динамо» можно разбирать только первый тайм. Я согласен с Луческу, который тоже был недоволен вторым таймом. В первом тайме динамовцы сделали всю игру. Я рад за Вербича, и не только потому что он забил. Честно говоря, не понимаю, почему он не играет в составе. «Динамо» реально сделало все в первом тайме. «Мариуполь», слава Богу, во втором тайме проснулся и выглядел получше, еще и забил гол. Фаворит дает играть не каждой команде.

Во втором тайме динамовцы успокоились, сделали результат и бросили играть, а молодые игроки «Мариуполя», наоборот, начали. Естественно, что Луческу бережет своих футболистов, тем более что нагрузка сейчас реально серьезная. Думаю, что «Шахтер» и «Динамо» встретятся в финале Кубка Украины. Правда, и одни, и другие пока играют по тайму. Причем кто-то играет первый, а кто-то - второй», - сказал Леоненко.

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
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    alefteev77
    alefteev77, 29.10.2021 03:45 (изменен)
    0
    Металлист vs Ворскла
    или
    Днепр-001 vs Заря (Александрия)
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    -smart--Forever
    -smart--Forever, 29.10.2021 03:07
    -1
    В этом розыгрыше шубная контора не дойдёт даже до полуфинала - все уже в курсе как цинично ныряет в штрафной Гармаш. А если не трогать в штрафной это паганое тело, то на большее чем 11-ти метровый шубники не способны
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