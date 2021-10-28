«Реал» хочет во время зимнего трансферного окна избавиться от Эдена Азара. Из-за его постоянных травм главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти не рассчитывает на бельгийца как на игрока основы.

«Реал» предложил Азара двум клубам АПЛ. Это бывший клуб бельгийского вингера, «Челси», а также амбициозный «Ньюкасл» с новыми арабскими владельцами. Ранее сообщалось о том, что «Ньюкасл» заинтересован в подписании Азара.

В нынешнем сезоне на счету Азара 1 ассиста в 9 матчах за «Реал» во всех турнирах. Трансферная стоимость 30-летнего бельгийца оценивается в 25 миллионов евро.