Реал предложил Азара двум клубам АПЛ

Мадридцы хотят избавиться от бельгийского вингера

  • 28.10.2021 23:45
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Реал предложил Азара двум клубам АПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эден Азар

«Реал» хочет во время зимнего трансферного окна избавиться от Эдена Азара. Из-за его постоянных травм главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти не рассчитывает на бельгийца как на игрока основы.

«Реал» предложил Азара двум клубам АПЛ. Это бывший клуб бельгийского вингера, «Челси», а также амбициозный «Ньюкасл» с новыми арабскими владельцами. Ранее сообщалось о том, что «Ньюкасл» заинтересован в подписании Азара.

В нынешнем сезоне на счету Азара 1 ассиста в 9 матчах за «Реал» во всех турнирах. Трансферная стоимость 30-летнего бельгийца оценивается в 25 миллионов евро.

Источник — ESPN

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