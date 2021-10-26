Ньюкасл нацелился на Эдена Азара

Английский «Ньюкасл» заинтересован в подписании 30-летнего бельгийского полузащитника мадридского «Реала» Эдена Азара.
Переход может состояться будущей зимой.
Азар защищает цвета «Реала» после перехода из лондонского «Челси» летом 2019 года за €115 миллионов. В текущем сезоне футболист провел за «сливочных» 8 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.
Контракт Азара с «Реалом» рассчитан до лета 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €25 миллионов.
Источник — El Chiringuito
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