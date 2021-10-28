Александр КУЧЕР: «Победа получилась именно кубковой»

Наставник «Металлиста» - о победе над «Колосом»

  • 28.10.2021 22:33
  • 807 просмотров
  • 1 комментарий
Александр КУЧЕР: «Победа получилась именно кубковой»
© ФК Металлист. Александр Кучер

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер прокомментировал победу 1:0 над «Колосом» в 1/8 финала Кубка Украины:

«Думаю, заслуженная победа для нас, она именно кубковой получилась. В первом тайме – что договаривались, выполнили: начали агрессивно, создали множество моменты, но забили однажды. Результат, проход дальше, нас устраивает. Спасибо, все молодцы, во всех линиях хорошо отрабоатли.

Мы со всеми будем играть агрессивно, продолжать в том же темпе. Знали соперника, знали, что они будут играть длинными передачами, из-за этого мы вначале прессинговали, а затем не нужно было это делать – они сами нам возвращали мяч.

Во втором тайме установка была играть так же агрессивно, но ребята в подсознании из-за счета пытались его удержать. Все равно выпады были у нас, могли забивать больше».

Источник — YouTube

(14 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    beba2018
    online
    beba2018, 28.10.2021 22:40
    +2
    Кучер молодец!!! Главное не перехвалить.
    СПАСИБО САША ЗА ПОБЕДУ И ЕМОЦИИ!!!
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