Александр КУЧЕР: «Победа получилась именно кубковой»

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер прокомментировал победу 1:0 над «Колосом» в 1/8 финала Кубка Украины:

«Думаю, заслуженная победа для нас, она именно кубковой получилась. В первом тайме – что договаривались, выполнили: начали агрессивно, создали множество моменты, но забили однажды. Результат, проход дальше, нас устраивает. Спасибо, все молодцы, во всех линиях хорошо отрабоатли.

Мы со всеми будем играть агрессивно, продолжать в том же темпе. Знали соперника, знали, что они будут играть длинными передачами, из-за этого мы вначале прессинговали, а затем не нужно было это делать – они сами нам возвращали мяч.

Во втором тайме установка была играть так же агрессивно, но ребята в подсознании из-за счета пытались его удержать. Все равно выпады были у нас, могли забивать больше».