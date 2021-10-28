28 октября в 19:30 состоится матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором сыграют «Металлист» и «Колос».
Матч, который пройдет в Харькове на стадионе «Металлист», будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 3».
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча
Металлист – Колос. Стартовые составы команд на матч Кубка Украины
Источник — Sport.ua
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