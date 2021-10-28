Металлист
0 : 0
Колос К
28.10.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Металлист – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 октября в 19:30 видеотрансляцию матча 1/8 финала Кубка Украины

  • 28.10.2021 18:23
  • 291 просмотр
  • 1 комментарий
Металлист – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФК Металлист. Харрис и Кучер

28 октября в 19:30 состоится матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором сыграют «Металлист» и «Колос».

Матч, который пройдет в Харькове на стадионе «Металлист», будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».

Металлист – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

📺 Видеотрансляция

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    andi Mir
    online
    andi Mir, 28.10.2021 18:32
    0
    Nahuy надо такое счастье))))
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