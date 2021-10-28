Артем ФРАНКОВ: «Хави придет с середины ноября»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о том, кто станет новым главным тренером «Барселоны» после отставки Рональда Кумана.
«Рональд Куман — все. Хави? Или Марсело Гальярдо? В Серхи Бархуана не верю, не тот уровень — разве что временщиком…
Так и будет. Хави придет с середины ноября, когда разделается со своим «Аль-Саддом», а пока — Серхи!», — написал Франков.
И.о. наставника «Барселоны» был назначен Серхи Бархуан.
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