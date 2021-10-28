Артем ФРАНКОВ: «Хави придет с середины ноября»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о том, кто станет новым главным тренером «Барселоны» после отставки Рональда Кумана.

«Рональд Куман — все. Хави? Или Марсело Гальярдо? В Серхи Бархуана не верю, не тот уровень — разве что временщиком…

Так и будет. Хави придет с середины ноября, когда разделается со своим «Аль-Саддом», а пока — Серхи!», — написал Франков.

И.о. наставника «Барселоны» был назначен Серхи Бархуан.