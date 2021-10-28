Артем ФРАНКОВ: «Хави придет с середины ноября»

Специалист уже знает, кто будет новым тренером «Барселоны»

  • 28.10.2021 17:45
  • 734 просмотра
  • 0 комментариев
Артем ФРАНКОВ: «Хави придет с середины ноября»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков поделился мнением о том, кто станет новым главным тренером «Барселоны» после отставки Рональда Кумана.

«Рональд Куман — все. Хави? Или Марсело Гальярдо? В Серхи Бархуана не верю, не тот уровень — разве что временщиком…

Так и будет. Хави придет с середины ноября, когда разделается со своим «Аль-Саддом», а пока — Серхи!», — написал Франков.

И.о. наставника «Барселоны» был назначен Серхи Бархуан.

Источник — Telegram

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности