Будет готовить к матчу с Динамо? Барселона назначила временного тренера

«Барселона» официально объявила о назначении временного тренера, которым стал Серхи Бархуан. Он заменил Рональда Кумана, уволенного после поражения от «Райо Вальекано» в матче чемпионата Испании.
Бархуан будет работать до тех пор, пока клуб не договорится с новым наставником. Ожидается, что им станет легенда клуба Хави, который сейчас работает в Катаре.
Бархуан занимает должность тренера «Барселоны B».
Вероятно, именно с временным наставником «Барселона» отправится в Киев на матч Лиги чемпионов против «Динамо» 2 ноября.
Источник — ФК Барселона
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