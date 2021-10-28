Будет готовить к матчу с Динамо? Барселона назначила временного тренера

Серхи Бархуан официально назначен тренером каталонцев

  • 28.10.2021 15:10
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Будет готовить к матчу с Динамо? Барселона назначила временного тренера
© twitter.com/fcbarcelona

«Барселона» официально объявила о назначении временного тренера, которым стал Серхи Бархуан. Он заменил Рональда Кумана, уволенного после поражения от «Райо Вальекано» в матче чемпионата Испании.

Бархуан будет работать до тех пор, пока клуб не договорится с новым наставником. Ожидается, что им станет легенда клуба Хави, который сейчас работает в Катаре.

Бархуан занимает должность тренера «Барселоны B».

Вероятно, именно с временным наставником «Барселона» отправится в Киев на матч Лиги чемпионов против «Динамо» 2 ноября.

Источник — ФК Барселона

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