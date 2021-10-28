Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я мечтал о Золотом мяче всю жизнь»

Экс-нападающий «Милана» и национальной сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что для него значит «Золотой мяч», который он выиграл в 2004 году.
«Золотой мяч» был мечтой всей моей жизни. Нескольким украинским игрокам удавалось его выиграть – Игорю Беланову и Олегу Блохину. Взрослея и наблюдая за тем, что происходит с украинскими игроками, это стало одной из моих мечт. В сезоне 2003/04 мы выиграли Серию А. Я играл очень хорошо на протяжении всего турнира, забил много важных и победных голов. Я знал, что был очень близок к победе в награде «Золотой мяч». Я чувствовал, что моя мечта может стать реальностью.
Это было очень особенно, потому что в 2004 году родился мой первый сын – Джордан. Это был один из особенных моментов моей жизни. Также в этот год в Украине началась Оранжевая революция. Это был трудный момент для моей страны. Но когда я выиграл «Золотой мяч», это прекрасное достижение пришло в мою страну. Я дал немного надежды людям и сделал их счастливыми. Это один из моментов моей карьеры, которыми я горжусь больше всего», - сказал Шевченко.
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Источник — Sport.ua
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Но политикой, с моей точки зрения, должны заниматься все начиная от улицы и подъезда, села и смт, заканчивая районами, областями, городами и наконец-то страной. Большинство людей даже не знают имен и фамилий своих соседей на улице или лестничной площадке, не взаимодействует по решению общих вопросов. Это видно по тому как решаются вопросы локального характера в подъезду, на улице, в микрорайоне. Политикой должны заниматься все.
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Идиот (истинное значение этого слова) - в Древней Греции гражданин полиса, живущий в отрыве от общественной жизни, не участвующий в общем собрании граждан полиса и иных формах государственного и общественного демократического управления.
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Но политикой, с моей точки зрения, должны заниматься все начиная от улицы и подъезда, села и смт, заканчивая районами, областями, городами и наконец-то страной. Большинство людей даже не знают имен и фамилий своих соседей на улице или лестничной площадке, не взаимодействует по решению общих вопросов. Это видно по тому как решаются вопросы локального характера в подъезду, на улице, в микрорайоне. Политикой должны заниматься все.
-
Идиот (истинное значение этого слова) - в Древней Греции гражданин полиса, живущий в отрыве от общественной жизни, не участвующий в общем собрании граждан полиса и иных формах государственного и общественного демократического управления.
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