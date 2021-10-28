Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я мечтал о Золотом мяче всю жизнь»

Легендарный украинский форвард рассказал, что для него значит эта награда

  • 28.10.2021 14:00
  • 1553 просмотра
  • 4 комментария
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я мечтал о Золотом мяче всю жизнь»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-нападающий «Милана» и национальной сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что для него значит «Золотой мяч», который он выиграл в 2004 году.

«Золотой мяч» был мечтой всей моей жизни. Нескольким украинским игрокам удавалось его выиграть – Игорю Беланову и Олегу Блохину. Взрослея и наблюдая за тем, что происходит с украинскими игроками, это стало одной из моих мечт. В сезоне 2003/04 мы выиграли Серию А. Я играл очень хорошо на протяжении всего турнира, забил много важных и победных голов. Я знал, что был очень близок к победе в награде «Золотой мяч». Я чувствовал, что моя мечта может стать реальностью.

Это было очень особенно, потому что в 2004 году родился мой первый сын – Джордан. Это был один из особенных моментов моей жизни. Также в этот год в Украине началась Оранжевая революция. Это был трудный момент для моей страны. Но когда я выиграл «Золотой мяч», это прекрасное достижение пришло в мою страну. Я дал немного надежды людям и сделал их счастливыми. Это один из моментов моей карьеры, которыми я горжусь больше всего», - сказал Шевченко.

 

 

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Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    alefteev77
    online
    alefteev77, 28.10.2021 14:35 (изменен)
    +3
    belerilf1, 28.10.2021 14:28
    шева для меня перестал существовать после того как полез в политику. в политику лезут только нечистые душой, особенно из сфер которые ни коим образом не пересекаются с политикой. из спорта, певцы, хуевцы, это желающие лёгкой наживы, шева в том числе.
    Политикой должны заниматься все... другое дело, что политикой, общественными вопросами должны заниматься сильные духом, порядочные и честные люди, потому что отстаиваются прежде всего общие интересы всей громады, а не конкретного лица. Нужно быть порядочным и совестным, так как принимаются решения для блага всех, а не себя лично. А тут крайне важен справедливый и мудрый подход.
    -
    Но политикой, с моей точки зрения, должны заниматься все начиная от улицы и подъезда, села и смт, заканчивая районами, областями, городами и наконец-то страной. Большинство людей даже не знают имен и фамилий своих соседей на улице или лестничной площадке, не взаимодействует по решению общих вопросов. Это видно по тому как решаются вопросы локального характера в подъезду, на улице, в микрорайоне. Политикой должны заниматься все.
    -
    Идиот (истинное значение этого слова) - в Древней Греции гражданин полиса, живущий в отрыве от общественной жизни, не участвующий в общем собрании граждан полиса и иных формах государственного и общественного демократического управления.
    Ссылка
    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 28.10.2021 15:06
    0
    alefteev77, 28.10.2021 14:35
    Политикой должны заниматься все... другое дело, что политикой, общественными вопросами должны заниматься сильные духом, порядочные и честные люди, потому что отстаиваются прежде всего общие интересы всей громады, а не конкретного лица. Нужно быть порядочным и совестным, так как принимаются решения для блага всех, а не себя лично. А тут крайне важен справедливый и мудрый подход.
    -
    Но политикой, с моей точки зрения, должны заниматься все начиная от улицы и подъезда, села и смт, заканчивая районами, областями, городами и наконец-то страной. Большинство людей даже не знают имен и фамилий своих соседей на улице или лестничной площадке, не взаимодействует по решению общих вопросов. Это видно по тому как решаются вопросы локального характера в подъезду, на улице, в микрорайоне. Политикой должны заниматься все.
    -
    Идиот (истинное значение этого слова) - в Древней Греции гражданин полиса, живущий в отрыве от общественной жизни, не участвующий в общем собрании граждан полиса и иных формах государственного и общественного демократического управления.
    утопия для наших, увы
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 28.10.2021 14:28
    -5
    шева для меня перестал существовать после того как полез в политику. в политику лезут только нечистые душой, особенно из сфер которые ни коим образом не пересекаются с политикой. из спорта, певцы, хуевцы, это желающие лёгкой наживы, шева в том числе.
    Ссылка
    belerilf1
    belerilf1, 28.10.2021 14:23
    -9
    а я мечтаю больше не видеть тебя у руля сборной
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