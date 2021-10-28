Стало известно, сколько Барселона выплатит Аль-Садду за Хави

Каталонский клуб близок к назначению своей легенды на тренерскую должность

  • 28.10.2021 13:17
  • 1027 просмотров
  • 0 комментариев
Стало известно, сколько Барселона выплатит Аль-Садду за Хави
© Barcelona Noticias

Легендарный в прошлом игрок сборной Испании и «Барселоны» Хави вскоре должен возглавить каталонский клуб. Как сообщалось ранее, что специалист согласовал контракт с клубом.

Как отмечают источники, теперь руководство «Барселоны» ведет переговоры с «Аль-Саддом», тренером которого является Хави, по поводу компенсации за специалиста.

За разрыв контракта Хави с «Аль-Саддом» «Барселона» заплатит 1 миллион евро. Ожидается, что в каталонский клуб вместе с Хави придет весь его штаб - Хави Оскар, помощник Серхио Алегре и тренер по физподготовке Иван Торрес.

Напомним, что руководство «Барселоны» уволило Рональда Кумана с должности главного тренера команды после гостевого поражения от «Райо Вальекано» (0:1) в 11-м туре чемпионата Испании.

Источник — Sport.es

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности