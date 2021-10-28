Стало известно, сколько Барселона выплатит Аль-Садду за Хави

Легендарный в прошлом игрок сборной Испании и «Барселоны» Хави вскоре должен возглавить каталонский клуб. Как сообщалось ранее, что специалист согласовал контракт с клубом.

Как отмечают источники, теперь руководство «Барселоны» ведет переговоры с «Аль-Саддом», тренером которого является Хави, по поводу компенсации за специалиста.

За разрыв контракта Хави с «Аль-Саддом» «Барселона» заплатит 1 миллион евро. Ожидается, что в каталонский клуб вместе с Хави придет весь его штаб - Хави Оскар, помощник Серхио Алегре и тренер по физподготовке Иван Торрес.

Напомним, что руководство «Барселоны» уволило Рональда Кумана с должности главного тренера команды после гостевого поражения от «Райо Вальекано» (0:1) в 11-м туре чемпионата Испании.