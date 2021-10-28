Роман ПИДКИВКА: «В Минае просто поддерживаю спортивную форму»

Голкипер рассказал о пребывании в закарпатском клубе

  • 28.10.2021 12:49
  • 355 просмотров
  • 0 комментариев
Роман ПИДКИВКА: «В Минае просто поддерживаю спортивную форму»
© ФК Карпаты Львов. Роман Пидкивка

Экс-вратарь молодежной сборной Украины Роман Пидкивка в эти дни находится в расположении закарпатского «Mиная».

26-летний голкипер поделился своими впечатлениями о пребывании в закарпатском клубе.

«Я доволен тем, как в «Минае» организован тренировочный процесс. Но пока я здесь просто поддерживаю спортивную форму. Больше комментировать нечего».

Напомним, что раньше Роман Пидвивка выступал за львовские «Карпаты», киевский «Арсенал», одесский «Черноморец». За молодежную сборную Украины голкипер провел десять матчей.

Популярный немецкий портал Transfermarkt оценивает Пидкивку в 200 тысяч евро.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности