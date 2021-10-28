ВИДЕО. Три года назад Свитолина выиграла Итоговый турнир WTA

Пока это главный титул в карьере украинской теннисистки

  • 28.10.2021 12:51
  • 111 просмотров
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Три года назад Свитолина выиграла Итоговый турнир WTA
© Getty Images/Global Images Ukraine

28 октября 2018 года первая ракетка Украины Элина Свитолина золотыми буквами вписала свое имя в историю женского тенниса, став победительницей Итогового турнира WTA в Сингапуре.

В финальном матче украинка с камбэком в трех сетах одолела американку Слоан Стивенс, выиграв до этого все матчи на турнире.

В следующем году Элина защищала свой титул в финале, но это уже совсем другая история.

В этом сезоне Свитолина не вышла на Итоговый турнир WTA. А первого ноября украинка впервые с 2017 года покинет топ-10 мирового рейтинга.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
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    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 28.10.2021 13:12
    0
    А чего же сегодня рабочий день, а не выходной?
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