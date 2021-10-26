Свитолина со следующей недели опустится на 14-е место в рейтинге WTA

Элина впервые с мая 2017 года покинет первую десятку

  • 26.10.2021 17:10
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  • 5 комментариев
Свитолина со следующей недели опустится на 14-е место в рейтинге WTA
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Со следующей недели первая ракетка Украины Элина Свитолина перестанет входить в топ-10 мирового рейтинга.
 
Первого ноября с теннисисток снимут очки за турниры WTA Finals и WTA Elite Trophy образца 2019 года (большой и малый Итоговые). Наиболее болезненно это ударит по украинке, которая потеряет сразу восемь позиций и окажется на 14-м месте. Также десятку покинут Наоми Осака и Белинда Бенчич.
 
В то же время многие теннисистки, которые показывают хорошие результаты в этом сезоне, будут обновлять личные рекорды. Чешка Барбора Крейчикова дебютирует в топ-3, гречанка Мария Саккари станет шестой, туниска Онс Жабер – седьмой, вернется в число лучших Анжелик Кербер. Дебют в топ-10 оформит кто-то из пары Паула Бадоса / Анетт Контавейт. Пока что больше шансов у испанки, но она на этой неделе не играет. Эстонке, как и для попадания на Итоговый турнир-2021, нужна победа на турнире в Клуж-Напоке.
 
Отметим, что очки за Индиан-Уэллс-2019 отнимут 8 ноября. Для Свитолиной, которая дошла тогда до полуфинала, это будет означать еще потерю нескольких строчек.

Напомним, Элина не покидала первую десятку с 22 мая 2017 года.

Рейтинг WTA после снятия очков за WTA Finals-2019 и WTA Elite Trophy-2019


 

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Нико ФИН
    Нико ФИН, 26.10.2021 18:19
    +1
    ~@~, 26.10.2021 17:30
    Все эти рейтинги носят виртуальный характер. Кто то взял отпуск, кто то травмирован и т.л.
    Коли ми в десятці, то це успіх, а коли вилетіли, то рейтинг не має такого великого значення.
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    euro2012_za_2012euro
    euro2012_za_2012euro, 26.10.2021 17:33
    +1
    Фотка в тему.
    Зачёт.
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    LomUs17
    LomUs17, 26.10.2021 17:41
    0
    Ну а что она хотела, проигрывала кому-непопадя, собралась только на ЮСО, но этого оказалось мало...
    Ссылка
    alex73776
    alex73776, 26.10.2021 17:15
    -1
    тут як в анекдоті,вовки голодні бо вівці винні що самі не прийшли,так і тут ,Еліна цілий рік то відпочивала,то соц.мережах позувала,то весілля,то ще там щось і в підсумку на підсомковий турнір не потрапила і з 10 вилетіла,а винен тренер!
    Ссылка
    ~@~
    ~@~, 26.10.2021 17:30
    -5
    Все эти рейтинги носят виртуальный характер. Кто то взял отпуск, кто то травмирован и т.л.
    Ссылка
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