Свитолина со следующей недели опустится на 14-е место в рейтинге WTA

Со следующей недели первая ракетка Украины Элина Свитолина перестанет входить в топ-10 мирового рейтинга.



Первого ноября с теннисисток снимут очки за турниры WTA Finals и WTA Elite Trophy образца 2019 года (большой и малый Итоговые). Наиболее болезненно это ударит по украинке, которая потеряет сразу восемь позиций и окажется на 14-м месте. Также десятку покинут Наоми Осака и Белинда Бенчич.



В то же время многие теннисистки, которые показывают хорошие результаты в этом сезоне, будут обновлять личные рекорды. Чешка Барбора Крейчикова дебютирует в топ-3, гречанка Мария Саккари станет шестой, туниска Онс Жабер – седьмой, вернется в число лучших Анжелик Кербер. Дебют в топ-10 оформит кто-то из пары Паула Бадоса / Анетт Контавейт. Пока что больше шансов у испанки, но она на этой неделе не играет. Эстонке, как и для попадания на Итоговый турнир-2021, нужна победа на турнире в Клуж-Напоке.



Отметим, что очки за Индиан-Уэллс-2019 отнимут 8 ноября. Для Свитолиной, которая дошла тогда до полуфинала, это будет означать еще потерю нескольких строчек.

Напомним, Элина не покидала первую десятку с 22 мая 2017 года.

Рейтинг WTA после снятия очков за WTA Finals-2019 и WTA Elite Trophy-2019



