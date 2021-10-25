WTA назвала имена еще трех участниц Итогового турнира

Свёнтек, Мугуруса и Бадоса официально квалифицировались на WTA Finals

  • 25.10.2021 17:21
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WTA назвала имена еще трех участниц Итогового турнира
© WTA. Ига Свёнтек

WTA официально подтвердила, что Ига Свёнтек, Гарбинье Мугуруса и Паула Бадоса квалифицировались на Итоговый турнир, который в этом году примет Гвадалахара.
 
Ранее стало известно, что на соревнованиях под названием WTA Finals сыграют Арина Соболенко, Барбора Крейчикова, Каролина Плишкова и Мария Саккари. Первая ракетка мира и лидер Чемпионской гонки Эшли Барти приняла решение не принимать участие на турнире.
 
Последняя восьмая путевка достанется либо Онс Жабер, либо Анетт Контавейт. Пока что туниска лидирует, эстонку устроит только победа на соревнованиях в Клуж-Напоке.

Список участниц 2021 WTA Finals: 

1.  Арина Соболенко
2.  Барбора Крейчикова
3.  Каролина Плишкова
4.  Мария Саккари
5.  Ига Свёнтек
6.  Гарбинье Мугуруса
7.  Паула Бадоса
8.  Онс Жабер /  Анетт Контавейт

Турнир состоится 10-17 ноября.

Источник — WTA

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