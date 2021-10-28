Сергей КОВАЛЕЦ: «После замены Ярмоленко Зинченко стало легче»

Экс-полузащитник сборной Украины Сергей Ковалец поделился эмоциями от просмотра матча Кубка английской лиги «Вест Хэм» – «Манчестер Сити» (0:0, пен. 5:3), в котором сыграли Андрей Ярмоленко и Александр Зинченко.



— Не так часто увидишь очное противостояние украинцев в лучших клубах Европы, Это своего рода реклама нашей страны, нашей сборной. На поле Зинченко и Ярмоленко пересекались не раз. Было интересно видеть их борьбу. Помнится только благодаря самоотверженности Зинченко Ярмоленко не смог поразить ворота «Ман Сити». А с заменой Андрея Александру стало легче, он начал чаще подключаться к атакам своей команды, тоже мог забить после дальнего удара, но «Вест Хэм» спас вратарь. А вообще матч получился интенсивным, классным с точки зрения болельщика, даже, несмотря на счет 0:0. Ничья была справедливым итогом, а в серии пенальти психология оказалась лучше на стороне лондонцев.



— Если Ярмоленко время от времени попадает в состав своей команды, то Зинченко провел только свой первый матч после травмы, которую получил еще в середине сентября. Успеет ли Александр набрать нужные кондиции к поединкам сборной?

— Мы увидели, что Саня здорово, хладнокровно действовал в прошедшей игре, словно и не было простоя. До начала сбора национальной команды «Манчестер Сити» сыграет еще три поединка, поэтому есть шанс, что Хосеп Гвардиола даст Зинченко время на поле. Я уверен, что игрок будет готов к матчу против Боснии и Герцеговины, – сказал Ковалец.



Матч отбора ЧМ-2022 Босния и Герцеговина – Украина состоится 16 ноября.