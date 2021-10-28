В субботу, 30 октября, состоится матч 13-го тура украинской Премьер-лиги, в котором донецкий «Шахтер» сыграет против черниговской «Десны».
Поединок пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский», стартовый свисток прозвучит в 17:00.
«Шахтер» – «Десна». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 1».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Десна».
Источник — Sport.ua
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