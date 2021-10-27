Малиновский проводит свой 100-й матч за Аталанту

Руслан Малиновский вышел в основе «Аталанты» на матч 10-го тура Серии А против «Сампдории».

Для украинского полузащитника этот матч стал юбилейным, 100-м за «Аталанту» во всех турнирах. 80 из них – в Серии А. Еще 16 были проведены в Лиге чемпионов и 4 – в Кубке Италии.

В предыдущих 99 матчах за «Аталанту» на счету Малиновского 21 гол и 19 голевых передач. В прошлом сезоне хавбек стал лучшим ассистентом Серии А.