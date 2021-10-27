Малиновский проводит свой 100-й матч за Аталанту

У украинского полузащитника юбилей

  • 27.10.2021 19:42
  • 817 просмотров
  • 2 комментария
Малиновский проводит свой 100-й матч за Аталанту
© Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Руслан Малиновский вышел в основе «Аталанты» на матч 10-го тура Серии А против «Сампдории».

Для украинского полузащитника этот матч стал юбилейным, 100-м за «Аталанту» во всех турнирах. 80 из них – в Серии А. Еще 16 были проведены в Лиге чемпионов и 4 – в Кубке Италии.

В предыдущих 99 матчах за «Аталанту» на счету Малиновского 21 гол и 19 голевых передач. В прошлом сезоне хавбек стал лучшим ассистентом Серии А.

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    andre_lui
    andre_lui, 27.10.2021 19:50
    +2
    Ничего себе, уже сотня!!! Вчера же только вроде с Генка перебрался! Интенсив в Италии еще тот. Это не УПЛ, у Селезньова только 250 матчей, а вроде уже всю жизнь в футбол играет...
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    andre_lui
    andre_lui, 27.10.2021 19:50
    +1
    Нужно отпраздновать, хотя бы дублем, чего и желаю!
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