Малиновский проводит свой 100-й матч за Аталанту

Руслан Малиновский вышел в основе «Аталанты» на матч 10-го тура Серии А против «Сампдории».
Для украинского полузащитника этот матч стал юбилейным, 100-м за «Аталанту» во всех турнирах. 80 из них – в Серии А. Еще 16 были проведены в Лиге чемпионов и 4 – в Кубке Италии.
В предыдущих 99 матчах за «Аталанту» на счету Малиновского 21 гол и 19 голевых передач. В прошлом сезоне хавбек стал лучшим ассистентом Серии А.
Источник — Sport.ua
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