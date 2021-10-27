Ждем еще один гол-красавец? Малиновский - в основе Аталанты на матч Серии A

Украинский хавбек Руслан Малиновский выйдет в основе «Аталанты» на выездной матч чемпионата Италии против «Сампдории».
Игра начнется в 19:30.
Малиновский в нынешнем сезоне забил 2 гола - и оба классными ударами с дальней дистанции. В прошлом туре Руслан огорчил «Удинезе».
Источник — Sport.ua
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