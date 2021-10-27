Остап МАРКЕВИЧ: «Была нервозность. Как у Динамо в матче с Баварией»

Наставник «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал поражение 1:2 в матче против «Динамо» в рамках 1/8 финала Кубка Украины.

«Нужно верить в свои силы и не ждать второй тайм. Все можно реализовать, если ты веришь в себя и свои силы. Правильные слова я говорил и до матча. Я считаю, что в Украине это большая проблема - психология. В первом тайме была неуверенность и нервозность».

«Как «Динамо» с «Баварией» в первом тайме где-то потерялось перед именитым соперником. Но это задача тренера - воспитывать игроков, которые будут с первых минут играть. Нужны характер и неуступчивость».

«Будем готовиться ко второму матчу с «Динамо», уже в УПЛ. Второй тайм дает нам хорошие ожидания», - сказал Маркевич.