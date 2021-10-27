Остап МАРКЕВИЧ: «Была нервозность. Как у Динамо в матче с Баварией»

Тренер оценил вылет из Кубка Украины

  • 27.10.2021 19:40
  • 1021 просмотр
  • 5 комментариев
Остап МАРКЕВИЧ: «Была нервозность. Как у Динамо в матче с Баварией»
© fcmariupol.com

Наставник «Мариуполя» Остап Маркевич прокомментировал поражение 1:2 в матче против «Динамо» в рамках 1/8 финала Кубка Украины.

«Нужно верить в свои силы и не ждать второй тайм. Все можно реализовать, если ты веришь в себя и свои силы. Правильные слова я говорил и до матча. Я считаю, что в Украине это большая проблема - психология. В первом тайме была неуверенность и нервозность».

«Как «Динамо» с «Баварией» в первом тайме где-то потерялось перед именитым соперником. Но это задача тренера - воспитывать игроков, которые будут с первых минут играть. Нужны характер и неуступчивость».

«Будем готовиться ко второму матчу с «Динамо», уже в УПЛ. Второй тайм дает нам хорошие ожидания», - сказал Маркевич.

Источник — Футбол 1/2/3

(10 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Funny_____Cat
    Funny_____Cat, 27.10.2021 19:48 (изменен)
    +4
    Как «Динамо» с «Баварией» в первом тайме где-то (с)
    ——
    Остапчик жалко пытается подлизнуть хозяину , чтобы не выгнали с работы, профессиональными качествами он это сделать не способен
    Интересно, это в шахтёр лжец особенных подбирают, или их уже там такими делают ?
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 27.10.2021 19:53
    +2
    Funny_____Cat, 27.10.2021 19:48
    Как «Динамо» с «Баварией» в первом тайме где-то (с)
    ——
    Остапчик жалко пытается подлизнуть хозяину , чтобы не выгнали с работы, профессиональными качествами он это сделать не способен
    Интересно, это в шахтёр лжец особенных подбирают, или их уже там такими делают ?
    Он этими оправданиями скорее уже свою репутацию пытается спасти, которая безнадежно на дне. Если верить спорт.юа давно просится свалить, а его почему-то не отпускают. После мариупольского икспириенса, даже не знаю кто рискнет его взять.
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    WildeKater
    WildeKater, 27.10.2021 20:46
    +1
    Сравнил ... с пальцем
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    Alex86 1
    online
    Alex86 1, 27.10.2021 20:53
    0
    Тю, вот это ляпнул так ляпнул
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    Михаил Степанов
    Михаил Степанов, 27.10.2021 20:00
    -2
    ну что за сравнение?! там же на 0-5 нанервировали всех
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