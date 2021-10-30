В понедельник, 1-го ноября, состоится матч 13-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором полтавская «Ворскла» примет одесский «Черноморец».
Игра пройдет в Полтаве на стадионе имени Бутовского. Стартовый свисток прозвучит в 19:30.
«Ворскла» - «Черноморец». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.
Матч в Полтаве будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» - «Черноморец».
Источник — Sport.ua
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