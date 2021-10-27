Курмайор. Надежда Киченок вылетела в первом раунде в паре

Сегодня Надежда Киченок вместе с Ралукой Олару в первом же раунде покинула хардовый турнир WTA в помещении в Курмайоре (Италия). Второй сеяный украино-румынский дуэт в трех сетах проиграл тандему Ингрид Нил (США)/Алисия Росольска (Польша). Матч продолжался 1 час и 37 минут.
1-й раунд
Ингрид Нил/Оливия Росольска – Надежда Киченок/Ралука Олару – 4:6, 6:3, 10:8
Источник — Sport.ua
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