Курмайор. Надежда Киченок вылетела в первом раунде в паре

Украинка вместе с Ралукой Олару покинули турнир

  • 27.10.2021 17:05
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Курмайор. Надежда Киченок вылетела в первом раунде в паре
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ралука Олару и Надежда Киченок

Сегодня Надежда Киченок вместе с Ралукой Олару в первом же раунде покинула хардовый турнир WTA в помещении в Курмайоре (Италия). Второй сеяный украино-румынский дуэт в трех сетах проиграл тандему Ингрид Нил (США)/Алисия Росольска (Польша). Матч продолжался 1 час и 37 минут.

1-й раунд

Ингрид Нил/Оливия Росольска – Надежда Киченок/Ралука Олару – 4:6, 6:3, 10:8

Источник — Sport.ua

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