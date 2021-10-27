Леся Цуренко – Анастасия Гасанова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Румынии

  • 27.10.2021 14:00
  • 680 просмотров
  • 1 комментарий
Леся Цуренко – Анастасия Гасанова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

В среду украинская теннисистка Леся Цуренко (№127 WTA) продолжит борьбу в основной сетке на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.
     
Соперницей украинки, которая стартовала в квалификации, во втором круге станет Анастасия Гасанова из России (№146 WTA). Встреча пройдет четвертым запуском на центральном корте после матча Халеп – Русе. Ориентировочное время начала встречи – 18:00 по Киеву.
 
Ранее теннисистки между собой не играли.
 
В следующем раунде победительница сразится против Ирины Марии Бары из Румынии (№138 WTA) или Ребекки Петерсон из Швеции (№99 WTA).

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    online
    Spectra, 27.10.2021 15:22
    0
    Недооценивать её не стоит, но помню как Гасанова проиграла 3 матча подряд нашим Наверное помнит это как страшный сон!
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