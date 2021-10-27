Леся Цуренко – Анастасия Гасанова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду украинская теннисистка Леся Цуренко (№127 WTA) продолжит борьбу в основной сетке на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.
Соперницей украинки, которая стартовала в квалификации, во втором круге станет Анастасия Гасанова из России (№146 WTA). Встреча пройдет четвертым запуском на центральном корте после матча Халеп – Русе. Ориентировочное время начала встречи – 18:00 по Киеву.
Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница сразится против Ирины Марии Бары из Румынии (№138 WTA) или Ребекки Петерсон из Швеции (№99 WTA).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.