Леся Цуренко – Анастасия Гасанова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду украинская теннисистка Леся Цуренко (№127 WTA) продолжит борьбу в основной сетке на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.



Соперницей украинки, которая стартовала в квалификации, во втором круге станет Анастасия Гасанова из России (№146 WTA). Встреча пройдет четвертым запуском на центральном корте после матча Халеп – Русе. Ориентировочное время начала встречи – 18:00 по Киеву.



Ранее теннисистки между собой не играли.



В следующем раунде победительница сразится против Ирины Марии Бары из Румынии (№138 WTA) или Ребекки Петерсон из Швеции (№99 WTA).

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