Комитет арбитров УАФ объяснил, за что удалили Тилля в матче с Шахтером

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола объяснил трактовку игровых эпизодов в поединке 12-го тура УПЛ «Ворскла» (Полтава) – «Шахтер» (Донецк), который состоялся 23 октября.
Ранее журналист Игорь Цыганык посчитал момент со второй желтой спорным, на что ему жестко ответил Директор по коммуникациям ФК «Шахтер».
Трактова эпизодов от Комитет арбитров УАФ
18 мин. Игрок № 8 «Ворсклы» намеренно срывает контратаку игрока № 99 «Шахтера», препятствуя продвижению последнего и применяя в противоправной манере руки и корпус. Желтая карточка была вынесена правильно за срыв перспективной атаки.
28 мин. Игрок № 8 «Ворсклы» решает сыграть ногами против вратаря «Шахтера», нанося безрассудный удар последнему в грудь, пренебрегая и не заботясь о здоровье соперника. VAR, согласно протоколу, осуществил проверку на возможное вынесение прямой красной карты. Арбитр правильно решил вынести желтую карточку, ставшую второй для этого игрока в матче.
Источник — Украинская ассоциация футбола
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До конца сезона ещё насмотримся на это шапито с полна
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а помните цирк в матче с Агробизнесом, когда шахтёр весь матч тянули , отменив гол хозяев и придумав пенальти в ворота аграриев?
Угадайте кто там был судья в поле - правильно Серёжа Бойко
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А матч Динамо Ингулец помните , в это сезоне , когда не поставили чисты пенальти в ворота Ингульца , угадайте , кто там был на VaR , и снова Серёжа Бойко
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У кого то есть ещё вопросы по матчу с Ворсклой ?
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Шахтёр не сможет - судья поможет , уже лет 20 актуально в нашей стране.
Теперь же у них вообще ручные работники судейского корпуса есть на зарплате
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