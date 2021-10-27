Комитет арбитров УАФ объяснил, за что удалили Тилля в матче с Шахтером

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола объяснил трактовку игровых эпизодов в поединке 12-го тура УПЛ «Ворскла» (Полтава) – «Шахтер» (Донецк), который состоялся 23 октября.

Ранее журналист Игорь Цыганык посчитал момент со второй желтой спорным, на что ему жестко ответил Директор по коммуникациям ФК «Шахтер».

Трактова эпизодов от Комитет арбитров УАФ

18 мин. Игрок № 8 «Ворсклы» намеренно срывает контратаку игрока № 99 «Шахтера», препятствуя продвижению последнего и применяя в противоправной манере руки и корпус. Желтая карточка была вынесена правильно за срыв перспективной атаки.

28 мин. Игрок № 8 «Ворсклы» решает сыграть ногами против вратаря «Шахтера», нанося безрассудный удар последнему в грудь, пренебрегая и не заботясь о здоровье соперника. VAR, согласно протоколу, осуществил проверку на возможное вынесение прямой красной карты. Арбитр правильно решил вынести желтую карточку, ставшую второй для этого игрока в матче.