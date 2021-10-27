Комитет арбитров УАФ объяснил, за что удалили Тилля в матче с Шахтером

Обе желтые карточки игрока «Ворсклы» были правомерными

  • 27.10.2021 12:55
  • 1327 просмотров
  • 28 комментариев
Комитет арбитров УАФ объяснил, за что удалили Тилля в матче с Шахтером
© ТК Футбол 1/2/3. Оливье Тилль

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола объяснил трактовку игровых эпизодов в поединке 12-го тура УПЛ «Ворскла» (Полтава) – «Шахтер» (Донецк), который состоялся 23 октября.

Ранее журналист Игорь Цыганык посчитал момент со второй желтой спорным, на что ему жестко ответил Директор по коммуникациям ФК «Шахтер».

Трактова эпизодов от Комитет арбитров УАФ

18 мин. Игрок № 8 «Ворсклы» намеренно срывает контратаку игрока № 99 «Шахтера», препятствуя продвижению последнего и применяя в противоправной манере руки и корпус. Желтая карточка была вынесена правильно за срыв перспективной атаки.

 

28 мин. Игрок № 8 «Ворсклы» решает сыграть ногами против вратаря «Шахтера», нанося безрассудный удар последнему в грудь, пренебрегая и не заботясь о здоровье соперника. VAR, согласно протоколу, осуществил проверку на возможное вынесение прямой красной карты. Арбитр правильно решил вынести желтую карточку, ставшую второй для этого игрока в матче.

 

Источник — Украинская ассоциация футбола

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Konstantin Osipenko
    online
    Konstantin Osipenko, 27.10.2021 13:09
    +9
    Може обідві картки і було правльно давати, проте інше питання, чтому за точно такі ж фоли у шахтаря при навмисному зриві атак Ворскли, гравці Шахтаря Майкон, Тете, Патрік, Степаненко, Исмаілі не отримували карток? Майкон та патрік награли б на червону легко, за фол Патріка навмисним ударом по ногах взагалі не було картки!
    Ссылка
    maxno
    maxno, 27.10.2021 13:11
    +8
    Кроты и Комітет арбітрів УАФ это одно целое и не разделимая структура ахмеда . Что оно может гавкнуть .
    Ссылка
    avk2307
    online
    avk2307, 27.10.2021 13:07
    +8
    Александр Пересадько, 27.10.2021 12:59
    Кто то сомневался в таком ответе???
    Еще после Олимпика все ясно стало. Да и до этого было в принципе ясно
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    Sergii Sila
    Sergii Sila, 27.10.2021 13:03
    +8
    Не підуть же вони проти руки яка їх кормить.
    Ссылка
    GELO88
    online
    GELO88, 27.10.2021 13:05
    +7
    Ворон-Ворону, если захотят можно все... даже если просто надо
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    Александр Пересадько
    Александр Пересадько, 27.10.2021 12:59
    +7
    Кто то сомневался в таком ответе???
    Ссылка
    zzg77
    online
    zzg77, 27.10.2021 13:09
    +6
    Бред сивой кобылы!!!!!!!
    Ссылка
    bullyUA
    online
    bullyUA, 27.10.2021 13:03
    +6
    Шахтер не сможет, Бойко поможет.
    Ссылка
    Simar
    online
    Simar, 27.10.2021 13:04
    +5
    Блять мне одному кажется что они смеются над нами?
    Ссылка
    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 27.10.2021 13:21
    +3
    расходимся
    Ссылка
    GELO88
    online
    GELO88, 27.10.2021 13:22
    +2
    Игрок прорывается к воротам через чистокол защитников, а тут еще и герой вратарь в ноги прыгает, если бы было что то опасное то вратаря бы унесли на носилках, а так обычный игровой эпизод. Давайте заранее игрокам неугодных команд карточки и не надо два часа бегать дурочку валять.
    Ссылка
    GELO88
    online
    GELO88, 27.10.2021 13:17
    +1
    Шахтеру должно было бы быть стыдно за такие подарки, но даже если стыдно то не видно на их грязных лицах. Срамота...
    Ссылка
    GELO88
    online
    GELO88, 27.10.2021 13:27
    0
    не надо петь Динамо - Шахер, надо быть обективными, особенно при игре конкурентов, равных
    Ссылка
    BestOf
    BestOf, 27.10.2021 13:25
    0
    Донецких будут тянуть всеми способами. Ахмет вбухал 50млн на негров и если они чемпионат не выиграют, то это будет полный провал
    Ссылка
    Funny_____Cat
    Funny_____Cat, 27.10.2021 13:23
    0
    Одни работники шахтёра оправдывают других работников шахтёра
    Ссылка
    MARMUR
    online
    MARMUR, 27.10.2021 13:14
    0
    Касания бутсы Тилля и груdи Трупина не было !!
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 27.10.2021 13:12
    0
    Короче ржавое бабло отработали.
    До конца сезона ещё насмотримся на это шапито с полна
    Ссылка
    Funny_____Cat
    Funny_____Cat, 27.10.2021 13:33 (изменен)
    -1
    Все же помнят, как в прошлом сезоне судейка убил Олимпик в матче с шахтером , а знаете кто был в том матче на VaR - Серёжа Бойко,
    —-
    а помните цирк в матче с Агробизнесом, когда шахтёр весь матч тянули , отменив гол хозяев и придумав пенальти в ворота аграриев?
    Угадайте кто там был судья в поле - правильно Серёжа Бойко

    А матч Динамо Ингулец помните , в это сезоне , когда не поставили чисты пенальти в ворота Ингульца , угадайте , кто там был на VaR , и снова Серёжа Бойко
    ——
    У кого то есть ещё вопросы по матчу с Ворсклой ?

    ——
    Шахтёр не сможет - судья поможет , уже лет 20 актуально в нашей стране.
    Теперь же у них вообще ручные работники судейского корпуса есть на зарплате
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 27.10.2021 13:31
    -1
    New Zealander, 27.10.2021 13:20
    Не удивительно что все динамовцы негодуют, ведь их мнения же заангажированы, ведь они болеют за своих и против конкурентов. Я бы посоветовал им выпить фенибута. Итак Шахтёр станет чемпионом, ведь горняки сильнее.
    Закарпатфан. Ты сначала у мамки с шеи слезь. Советчик
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 27.10.2021 13:28
    -1
    Funny_____Cat, 27.10.2021 13:23
    Одни работники шахтёра оправдывают других работников шахтёра
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