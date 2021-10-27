Н. Киченок / Олару – Нил / Росольска. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду украинская теннисистка Надежда Киченок начнет борьбу в парном разряде на турнире WTA 250 в Италии.



В матче первого круга украинка в дуєте с Ралукой Олару из Румынии, получившие второй номер посева, сыграют против тандема Інгрид Нил (США) / Алисия Росольска (Польша).



Встреча состоится вторым запуском на корте №1. Ориентировочное время начала встречи в 14:00 по Киеву.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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