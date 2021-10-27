Особо не выделился. Коваленко получил среднюю оценку за матч с Дженоа

В матче 10-го тура чемпионата Италии «Специя» и «Дженоа» сыграли вничью (1:1).
Сначала автогол забил Сальваторе Сиригу, а сравнял счет для гостей Доменико Кришито с пенальти. Украинец Виктор Коваленко провел за «Специю» весь матч. 25-летний футболист получил среднюю оценку за этот матч - 6.6.
Лучше Коваленко получило сразу 5 игроков «Специи». А лучшим игроком матча стал защитник «Дженоа» Давиде Бираски - 7.4.
Источник — WhoScored.com
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