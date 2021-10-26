10-й тур
Венеция
1 : 2
Салернитана
26.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Специя сыграла вничью с Дженоа, Коваленко отыграл весь матч

«Салернитана» выиграла у «Венеции», забив победный гол на 90+5 минуте

  • 26.10.2021 21:55
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Специя сыграла вничью с Дженоа, Коваленко отыграл весь матч
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 10-го тура чемпионата Италии «Специя» и «Дженоа» сыграли вничью (1:1).

Сначала автогол забил Сальваторе Сиригу, а сравнял счет для гостей Доменико Кришито с пенальти.

В другом матче игрового дня между «Венецией» и «Салернитаной» зафиксирован счет 1:2, причем гости забили победный гол на 90+5 минуте.

Серия А. 10-й тур

«Специя» — «Дженоа» — 1:1

Голы: Сиригу, 66 (автогол) – Кришито, 86 (пен).

«Специя»: Проведель, Христов, Николау, Бастони, Феррер, Коваленко, Маджоре, Гьяси, Нзола, Сальседо (Антист, 77), Стрелец (Колли, 59).

«Дженоа»: Сиригу, Кришито, Мазиелло, Васкес, Камбьясо (Бираски, 46), Бехрами (Кайседо, 62), Бадель (Гальдамес, 75), Ровелла, Дестро, Экубан (Стураро, 46), Каллон (Пандев, 71).

Предупреждения: Бастони, 55. Бираски, 60. Каллон, 65. Кайседо, 79. Проведель, 85. Мазиелло, 89.

Судья: Соцца.

26 октября. Специя. Стадион «Альберто Пикко».

«Венеция» — «Салернитана» — 1:2

Голы: Араму, 14 – Бонаццоли, 61, Скьявоне, 90+5.

«Венеция»: Ромеро, Молинаро (Хапс, 66), Чеккарони, Кальдара, Маццокки, Араму (Ампаду, 46), Кийен (Хейманс, 56), Чрнигой, Бузио, Форте (Анри, 66), Окереке (Свобода, 74).

«Салернитана»: Белец, Страндберг, Дьембер (Гальоло, 86), Раньери, Ди Таккио, Оби (Кешрида, 76), Кастанос (Скьявоне, 66), Зортеа, Рибери, Джурич (Сими, 78), Бонаццоли (Гондо, 66).

Предупреждения: Бузио, 10. Бонаццоли, 45+1. Маццокки, 59. Ампаду, 60. Ди Таккио, 80. Зортеа, 90+2.

Удаление: Ампаду, 67.

Судья: Ди Белло.

26 октября. Венеция. Стадион «Stadio Pierluigi Penzo».

Источник — Sport.ua

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