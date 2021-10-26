Специя сыграла вничью с Дженоа, Коваленко отыграл весь матч

В матче 10-го тура чемпионата Италии «Специя» и «Дженоа» сыграли вничью (1:1).
Сначала автогол забил Сальваторе Сиригу, а сравнял счет для гостей Доменико Кришито с пенальти.
В другом матче игрового дня между «Венецией» и «Салернитаной» зафиксирован счет 1:2, причем гости забили победный гол на 90+5 минуте.
Серия А. 10-й тур
«Специя» — «Дженоа» — 1:1
Голы: Сиригу, 66 (автогол) – Кришито, 86 (пен).
«Специя»: Проведель, Христов, Николау, Бастони, Феррер, Коваленко, Маджоре, Гьяси, Нзола, Сальседо (Антист, 77), Стрелец (Колли, 59).
«Дженоа»: Сиригу, Кришито, Мазиелло, Васкес, Камбьясо (Бираски, 46), Бехрами (Кайседо, 62), Бадель (Гальдамес, 75), Ровелла, Дестро, Экубан (Стураро, 46), Каллон (Пандев, 71).
Предупреждения: Бастони, 55. Бираски, 60. Каллон, 65. Кайседо, 79. Проведель, 85. Мазиелло, 89.
Судья: Соцца.
26 октября. Специя. Стадион «Альберто Пикко».
«Венеция» — «Салернитана» — 1:2
Голы: Араму, 14 – Бонаццоли, 61, Скьявоне, 90+5.
«Венеция»: Ромеро, Молинаро (Хапс, 66), Чеккарони, Кальдара, Маццокки, Араму (Ампаду, 46), Кийен (Хейманс, 56), Чрнигой, Бузио, Форте (Анри, 66), Окереке (Свобода, 74).
«Салернитана»: Белец, Страндберг, Дьембер (Гальоло, 86), Раньери, Ди Таккио, Оби (Кешрида, 76), Кастанос (Скьявоне, 66), Зортеа, Рибери, Джурич (Сими, 78), Бонаццоли (Гондо, 66).
Предупреждения: Бузио, 10. Бонаццоли, 45+1. Маццокки, 59. Ампаду, 60. Ди Таккио, 80. Зортеа, 90+2.
Удаление: Ампаду, 67.
Судья: Ди Белло.
26 октября. Венеция. Стадион «Stadio Pierluigi Penzo».
Источник — Sport.ua
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