Коваленко выйдет в основе Специи на матч против Дженоа

25-летний украинский полузащитник «Специи» Виктор Коваленко выйдет в стартовом составе своей команды на матч 10-го тура чемпионата Италии по футболу против «Дженоа».

Поединок «Специя» — «Дженоа» состоится во вторник, 26 октября, в 19:30 по киевскому времени.

В текущем сезоне Коваленко провел за «Специю» 4 матча во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.