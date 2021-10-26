Коваленко выйдет в основе Специи на матч против Дженоа

25-летний украинский полузащитник «Специи» Виктор Коваленко выйдет в стартовом составе своей команды на матч 10-го тура чемпионата Италии по футболу против «Дженоа».
Поединок «Специя» — «Дженоа» состоится во вторник, 26 октября, в 19:30 по киевскому времени.
В текущем сезоне Коваленко провел за «Специю» 4 матча во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.
📌 STARTING XI— Spezia Calcio (@acspezia) October 26, 2021
Le undici Aquile scelte da mister Thiago Motta per #SpeziaGenoa 🦅
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Источник — ФК Специя
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