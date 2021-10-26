Коваленко выйдет в основе Специи на матч против Дженоа

Украинский футболист примет участие в поединке 10-го тура Серии А

  • 26.10.2021 19:16
  • 317 просмотров
  • 2 комментария
Коваленко выйдет в основе Специи на матч против Дженоа
© Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний украинский полузащитник «Специи» Виктор Коваленко выйдет в стартовом составе своей команды на матч 10-го тура чемпионата Италии по футболу против «Дженоа».

Поединок «Специя» — «Дженоа» состоится во вторник, 26 октября, в 19:30 по киевскому времени.

В текущем сезоне Коваленко провел за «Специю» 4 матча во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Источник — ФК Специя

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    М₳✘-mole
    М₳✘-mole, 26.10.2021 19:40
    +2
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    Витёк удачи в матче ,и с возвращением в сборную заслужил
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    avk2307
    avk2307, 26.10.2021 19:41
    -1
    Главное чтобы не устал и на сборную силы остались.
    Ключевой игрок ...
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