Источник: Верес решил не подписывать контракт с опорником из Австрии

В октябре в ровенском «Вересе» на просмотре находились два легионера, однако оба футболиста покинули команду.

Неделю назад руководство «Верес» отказалось от услуг левого защитника из Франции Даниэля Ками, а сейчас принято решение не подписывать контракт и с опорным полузащитником из Австрии Мануэлем Мартичем.

Мартич ранее выступал за австрийские клубы «Санкт-Пельтен», «Рапид» и венгерский «Мезекевешд». Не исключен вариант, что к этим потенциальным новичкам «Верес» может вернуться при подготовке к весенней части сезона.