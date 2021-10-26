Источник: Верес решил не подписывать контракт с опорником из Австрии

В октябре в ровенском «Вересе» на просмотре находились два легионера, однако оба футболиста покинули команду.
Неделю назад руководство «Верес» отказалось от услуг левого защитника из Франции Даниэля Ками, а сейчас принято решение не подписывать контракт и с опорным полузащитником из Австрии Мануэлем Мартичем.
Мартич ранее выступал за австрийские клубы «Санкт-Пельтен», «Рапид» и венгерский «Мезекевешд». Не исключен вариант, что к этим потенциальным новичкам «Верес» может вернуться при подготовке к весенней части сезона.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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