Верес принял решение о судьбе двух легионеров после просмотра

Опорный полузащитник, австриец Мануэль Мартич продолжит тренироваться в составе «Вереса» и если наберет необходимые физические кондиции, то в ноябре может быть дозаявлен. Тем более, что выступающий на этой позиции Дмитрий Клец надолго выбыл из строя из-за серьезной травмы.

Что касается левого защитника, француза Даниэля Ками, то он завтра отправился на родину, однако не исключен вариант, что к его кандидатуре в «Вересе» вернутся при подготовке к весенней части сезона.

В текущем сезоне УПЛ «Верес» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 12 очков.