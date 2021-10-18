Верес принял решение о судьбе двух легионеров после просмотра

Опорный полузащитник, австриец Мануэль Мартич продолжит тренироваться в составе «Вереса» и если наберет необходимые физические кондиции, то в ноябре может быть дозаявлен. Тем более, что выступающий на этой позиции Дмитрий Клец надолго выбыл из строя из-за серьезной травмы.
Что касается левого защитника, француза Даниэля Ками, то он завтра отправился на родину, однако не исключен вариант, что к его кандидатуре в «Вересе» вернутся при подготовке к весенней части сезона.
В текущем сезоне УПЛ «Верес» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 12 очков.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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