Верес просматривает новичков из Франции и Австрии

18 октября в очередном туре чемпионата УПЛ «Верес» сыграет в гостях с «Черноморцем».

Готовясь к этому противостоянию ровенчане провели два спарринга: уступили «Львову» (0:2) и победили свой молодежный состав - 4:1.

В тренировочном лагере «Вереса» находятся на просмотре два потенциальных новичка - защитник из Франции Даниэль Ками и опорный полузащитник из Австрии Мануэль Мартич. Они – свободные агенты, успели сыграть за ровенчан со «Львовом». Главный тренер Юрий Вирт определится с ними до конца этой недели.

Напомним, что «Верес» занимает в чемпионате УПЛ 9 место, набрав 12 очков.