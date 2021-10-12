Верес просматривает новичков из Франции и Австрии

Ровенский клуб может усилиться легионерами

  • 12.10.2021 04:40
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Верес просматривает новичков из Франции и Австрии
© ФК Верес. Юрий Вирт

18 октября в очередном туре чемпионата УПЛ «Верес» сыграет в гостях с «Черноморцем».

Готовясь к этому противостоянию ровенчане провели два спарринга: уступили «Львову» (0:2) и победили свой молодежный состав - 4:1.

В тренировочном лагере «Вереса» находятся на просмотре два потенциальных новичка - защитник из Франции Даниэль Ками и опорный полузащитник из Австрии Мануэль Мартич. Они – свободные агенты, успели сыграть за ровенчан со «Львовом». Главный тренер Юрий Вирт определится с ними до конца этой недели.

Напомним, что «Верес» занимает в чемпионате УПЛ 9 место, набрав 12 очков.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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