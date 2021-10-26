В среду, 27 октября, состоится матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором «Черноморец» сыграет против «Шахтера».
Поединок пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец», стартовый свисток прозвучит в 19:30.
«Черноморец» – «Шахтер». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 2».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Шахтер».
Александр Снитко, Sport.ua
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