10-й тур
Сампдория
0 : 0
Аталанта
27.10.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Сампдория – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Руслан Малиновский и компания едут в Геную за тремя очками

  • 27.10.2021 09:12
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Сампдория – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 27 октября, состоится матч 10-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором «Сампдория» на домашнем стадионе «Луиджи Феррарис» примет «Аталанту». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Сампдория

 

В прошлом сезоне «моряки» под руководством Клаудио Раньери заняли девятое место в Серии А, отстав на 10 баллов от еврокубковой зоны. Летом на тренерском мостике «Сампдории» произошли изменения: команду возглавил 46-летний Роберто Д’Аверса, ранее возглавлявший «Парму».

Под руководством нового наставника «Сампдория» выступает не очень удачно. В первых девяти турах команда из Генуи одержала лишь две победы, в то время как поражений было аж четыре. С 9 очками в активе подопечные Д’Аверса занимают 15-ю строчку турнирной таблицы чемпионата.

Аталанта

 

К команде Джан Пьеро Гасперини повышенное внимание со стороны украинских болельщиков, поскольку в её составе выступает лидер сборной Украины Руслан Малиновский. Недавно Руслан смог заладить конфликт с новым главным тренером национальной команды Александром Петраковым, благодаря чему получит вызов для участия в ноябрьских матчах. В клубе у него всё хорошо – два гола и ассист в пяти последних поединках тому подтверждение.

В целом же «Аталанта» не слишком удачно начала сезон. После девяти туров у команды из Бергамо лишь 15 очков в активе и пятая строчка турнирной таблицы чемпионата. В Лиге чемпионов подопечные Гасперини в первых трех матчах группового раунда набрали четыре балла, сыграв вничью с испанским «Вильярреалом» (2:2), выиграв у швейцарского «Янг Бойз» (1:0) и проиграв английскому «Манчестер Юнайтед» (2:3).

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Аталанта» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.78 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Сампдория»: Аудеро – Ауджелло, Колли, Берешиньски, Йосида, Адриен Сильва, Аскильдсен, Торсби, Кандрева, Капуто, Квальярелла.

«Аталанта»: Муссо – де Рон, Паломино, Ловато, Дзаппакоста,  Пеццела, Фройлер, Пашалич, Малиновский, Сапата, Иличич.

27 октября, среда

«Сампдория» – «Аталанта»
Генуя. Стадион «Луиджи Феррарис». 19:30
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:2
Parimatch  
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Денис Шаховец, Sport.ua

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