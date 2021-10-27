Малиновский помог Аталанте победить Сампдорию

В среду, 27 октября, состоялись очередные матчи 10-го тура чемпионата Италии по футболу.

28-летний украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский вышел в стартовом составе своей команды и помог ей победить «Сампдорию» на выезде со счетом 3:1.

«Сассуоло» вырвал победу над «Ювентусом» со счетом 2:1, забив решающий гол в концовке поединка. «Удинезе» дома сыграл вничью с «Вероной» (1:1).

«Сампдория» — «Аталанта» — 1:3

Голы: Капуто, 10 — Аскильдсен, 17, автогол, Сапата, 21, Иличич, 90

«Сампдория»: Аудеро, Дрэгушин, Йосида, Колли (Чьерво, 66), Мурру (Шабо, 57), Адриен Силва, Торсбю, Аскильдсен, Кандрева, Габбьядини (Куальярелла, 66), Капуто.

«Аталанта»: Муссо, Мэле, де Рон, Паломино (Скальвини, 46), Ловато, Дзаппакоста, Фройлер, Малиновский, Пашалич (Иличич, 59), Копмейнерс, Сапата.

Предупреждения: Паломино (14), Торсбю (26), Аскильдсен (29), Колли (36), Иличич (65).

«Ювентус» — «Сассуоло» — 1:1

Голы: Маккенни, 76 — Фраттези, 44, Лопес, 90

«Ювентус»: Перин, Данило, Бонуччи, де Лигт, Де Шильо (Алекс Сандро, 13), Рабьо (Куадрадо, 46), Локателли, Маккенни, Кьеза, Мората (Кайо Жорже, 63), Дибала.

«Сассуоло»: Консильи, Мюльдюр, Айхан, Феррари, Рожерио, Лопес, Фраттези (Толян, 72), Траоре, Дефрель (Матеус Энрике, 72), Берарди, Распадори (Скамакка, 62).

Предупреждения: Дефрель (30), Берарди (58), Рожерио (61), Куадрадо (63), Траоре (72).

«Удинезе» — «Верона» — 1:1

Голы: Саксесс, 3 — Барак, 83, с пенальти