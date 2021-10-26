В понедельник, 1 ноября, состоится матч 13-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» сыграет против «Миная».
Поединок пройдет в Днепре на стадионе «Днепр-Арена», стартовый свисток прозвучит в 17:00.
«Днепр-1» - «Минай». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Униан».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Минай».
Источник — Sport.ua
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